Турция снова отчиталась об убитых курдах

Министерство обороны Турции сообщило, что в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии нейтрализованы 459 членов Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов (РПК-YPG), сообщает в субботу, 12 октября, РИА Новости.

Военное ведомство отметило, что операция к востоку от Евфрата успешно продолжается. Накануне Анкара отчиталась о нейтрализации 342 боевиков.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По его словам, турецкие войска находятся в Сирии в рамках Аданского соглашения. «Согласно этому договору, если режим не принимает меры против Рабочей партии Курдистана, то наши военные имеют право преследовать террористов», — заявил Эрдоган.

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