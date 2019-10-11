Турция похвасталась сотнями убитых курдов

По меньшей мере 342 курдских боевика погибли в результате наступления войск Турции (операция «Источник мира») на севере Сирии. Об этом со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара сообщает Al-Masdar News.

«Операция успешно продолжается, все идет по нашим планам. На данный момент нейтрализованы 342 террориста», — приводит издание его слова.

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В прошлый раз о потерях противника турецкие военные отчитывались днем ранее: тогда министерство обороны страны заявило о 174 убитых боевиках из «Рабочей партии Курдистана» и «Сил народной самообороны».

Ранее сообщалось, что в столкновениях с курдскими формированиями погибли по меньшей мере 14 турецких военнослужащих.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии». Операция получила название «Источник мира».

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