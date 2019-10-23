Ввезенные из Европы в Россию ядерные отходы пообещали вернуть обратно

В Россию ввозят обедненный уран для получения обогащенного продукта, который впоследствии будет отправлен обратно за рубеж. Об этом ТАСС сообщили в компании «Техснабэкспорт», которая является внешнеторговой структурой «Росатома».

Представители компании пояснили, что после обогащения остаются так называемые вторичные урановые хвосты, которые временно хранятся на специальных площадках обогатительных комбинатов. «Хвосты» используют в атомной промышленности и других отраслях производства.

В «Техснабэкспорте» назвали дезинформацией данные о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии и заявили, что радиоактивность обедненного сырья гораздо меньше, чем у обогащенного урана. В компании заверили, что его перевозка проходит в соответствии со всеми международными и российскими требованиями по безопасности.

Ранее главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров подтвердил, что ввозимый в Россию обедненный уран не представляет радиационной опасности для населения.

23 октября портал Tageszeitung сообщил, что Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад. По информации издания, из Германии в Россию в период с 2019 по 2022 год ввезут 12 тысяч тонн урановых «хвостов» — побочных продуктов для обогащения, которые остаются при производстве топлива для атомных электростанций.

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