Мужчина женился на трупе возлюбленной на ее похоронах

35-летний Сюй Шинань (Xu Shinan) из города Далянь, Китай провел церемонию бракосочетания со своей возлюбленной Ян Лю (Yand Liu) на ее похоронах. Об этом сообщает Daily Mail.

Шинань и Лю познакомились и влюбились друг в друга в 2007 году. Они учились в одной группе в университете и подолгу переписывались в интернете. В августе 2013 года пара официально заключила брак и собиралась устроить свадебную церемонию.

Спустя три месяца Лю начала испытывать боль в груди. Невесте, которой тогда было 28 лет, диагностировали рак груди в марте следующего года. Свадьбу пришлось отложить. Китаянка перенесла хирургическую операцию и множество курсов химиотерапии, но никогда не жаловалась и всегда улыбалась.

Лю вела блог на сервисе Weibo (китайский аналог Twitter). В своем аккаунте она делилась историей борьбы с раком в надежде вдохновить других страдающих от этого заболевания пациентов.

В 2017 году состояние Лю улучшилось, после чего пара начала собирать деньги на квартиру и вновь готовиться к свадьбе. Но спустя год рак вернулся, и супруги так и не успели устроить праздничную церемонию.

Шань и Лю объехали всю страну в поисках подходящего лечения. В мае 2019 года здоровье женщины ухудшилось, и ее госпитализировали в городе Далянь. Лю страдала от множества осложнений и в июле оказалась прикована к постели. 6 октября она впала в кому, а спустя неделю врачи констатировали смерть женщины.

Убитый горем Шинань рассказал, что в конце Лю даже не узнавала его, и он толком не смог попрощаться с возлюбленной. После смерти жены он узнал, что перед госпитализацией она искала в интернете свадебные платья. Он пообещал купить ей самое красивое платье, и на следующий день после ее смерти отправился в магазин, чтобы организовать свадьбу.

Владелец магазина был так тронут его историей, что разрешил ему выбрать любое платье и взял один юань (около девяти рублей).

Во время свадебно-похоронной церемонии Шинань заявил, что осуществил последнее желание Ян Лю. Когда-то китаец обещал ей не плакать над ее телом, но не смог сдержать слез, когда тело отправили на кремацию.

Ранее сообщалось, что на Тайване мужчина женился на возлюбленной после того, как у нее констатировали смерть мозга в результате ДТП. На глазах плачущих родственников жених надел кольцо невесте, которая лежала в фате и такой, как у него, красной футболке, после чего женщину отключили от аппарата жизнеобеспечения.

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