Майкл Дуглас заставлял маленького сына разносить наркотики на вечеринках

Кэмерон Дуглас, сын американского актера Майкла Дугласа, рассказал в своей книге «Долгий путь домой», что отец заставлял его разносить марихуану на звездных вечеринках. Об этом сообщает Mirror.
Мужчина, которому сейчас 40 лет, признался, что тогда был ребенком. «Папа говорил: "Эй, отнеси это своему дяде". И я относил. Лишь годы спустя я понял, что это было», — отметил он.
«Когда я становился старше, я бродил по домам на территории комплекса, лазил по балконам и видел больше, чем должен был: красивые взрослые люди занимались тем, чем обычно и занимаются красивые взрослые люди, живущие в роскоши», — поделился сын звезды.
Он добавил, что отец часто водил его на ранние завтраки. Лишь повзрослев, он осознал, что во время такого совместного досуга Майкл Дуглас еще только приходил в себя после долгих вечеринок.
Отмечается, что у 75-летнего актера всегда были напряженные отношения с сыном. Кэмерон Дуглас раньше страдал от наркотической зависимости и принимал метамфетамин. Кроме того, он провел семь лет в тюрьме за хранение героина.
Зимой 2018 журналистка Сюзан Броуди обвинила Майкла Дугласа в публичной мастурбации. По словам женщины, инцидент произошел в конце 1980-х годов, когда ей было 40 лет. Броуди подчеркнула, что Дуглас принялся мастурбировать при ней во время работы, когда они пытались придумать персонажа, похожего на инопланетянина из одноименного фильма Стивена Спилберга.