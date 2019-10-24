В России пройдет юбилейный фестиваль «Новое британское кино»

В рамках Года музыки Великобритании и России 2019 в 29 городах пройдет 20-й фестиваль «Новое британское кино». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

С 29 октября по 17 ноября запланированы public talks и встречи с создателями конкурсных картин в ЦУМе, а также специальный показ фильма «Аббатство Даунтаун» в концертном зале Барвиха Luxury Village. Кроме того, в Московской школе кино состоится программа «Эхо фестиваля» — бесплатные показы фильмов и обсуждение картин с модераторами. Полное расписание можно посмотреть на сайте.

Среди вошедших в программу фестиваля картин — «Гвен», «Голкипер», «Друзья рыбака», «Наживка», «Махинаторы», «Поток», «Сувенир», «Скованный», «Плывем, мужики!», «Ослепленный светом» и другие.

В рамках «Нового британского кино» также покажут трио документальных фильмов о музыке: «Быть Блэкером», «Вторая молодость Р. Стиви Мура» и «Саундтрек революции» — хроники разных жанров и жизней, накрепко связанных с большой историей ХХ века.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!