Стало известно о перестановках в руководстве ФСБ

В ФСБ сменился начальник управления собственной безопасности. Им стал генерал-лейтенант Алексей Вертяшкин, ранее возглавлявший управление «М», осуществляющее контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы страны, передает «Новая газета».

По информации издания, Вертяшкин проработал в управлении «М» много лет, участвовал в серии резонансных расследований, в том числе в делах против бывшего начальника УСБ Следственного комитета России (СКР) Михаила Максименко, бывшего заместителя главы СКР по Москве Дениса Никандрова, а также замруководителя управления собственной безопасности Александра Ламонова.

До его нового назначения пост руководителя УСБ ФСБ занимал Алексей Комков. В прошлом году он перешел в Службу контрразведки ФСБ, до последнего времени исполняющим обязанности начальника управления был Александр Филатов — он останется в должности первого заместителя руководителя.

8 октября стало известно о назначении нового директора Федеральной службы исполнения наказаний. Им стал бывший начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников.

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