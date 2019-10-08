Путин наградил следователя по делу «ангарского маньяка»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главного следователя по делу «ангарского маньяка» Михаила Попкова Евгения Карчевского медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Документ опубликован на портале правовой информации во вторник, 8 октября.

Карчевский, следователь по особо важным делам отдела следственного управления СКР по Иркутской области, подключился к расследованию дела Попкова в 2014 году. Он сумел доказать еще 59 убийств и одно покушение, совершенное Попковым. До этого маньяка судили за 22 убийства и два покушения.

Ранее 8 октября сообщалось, что Путин наградил астронавта НАСА Николаса Хейга Орденом мужества. Хейг был награжден «за мужество и высокий профессионализм» во время нештатной ситуации на космодроме Байконур в октябре 2018 года.

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