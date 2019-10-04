Спасшую детей от резни российскую учительницу наградили

Пермскую учительницу Наталью Шагулину, которая защитила учеников во время нападения на школу №127 в прошлом году, наградили медалью Следственного комитета России (СКР) «Доблесть и отвага». Об этом сообщается на сайте краевого управления ведомства.

Там уточнили, что награду педагогу присвоили за героические действия во время событий 15 января 2018 года. Тогда двое старшеклассников напали на учеников младших классов, поранив их, после чего попытались убить друг друга.

Как уточнило РИА Новости, в прошлом году Шагулиной была присвоена медаль «За отвагу» по указу президента страны Владимира Путина.

1 октября Мотовилихинский суд приговорил к двум годам ограничения свободы охранницу школы №127, которая дежурила в день нападения. Женщину признали виновной по части 2 статьи 118 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»). Ее обвинили в том, что она пропустила в школу двух подростков, не проверив их сумки и документы.

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