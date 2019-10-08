Путин наградил астронавта НАСА

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества астронавта НАСА Николаса Хейга. Документ опубликован на портале правовой информации во вторник, 8 октября.

Астронавта наградили «за мужество и высокий профессионализм», которые он проявил во время нештатной ситуации на космодроме Байконур в октябре 2018 года.

11 октября прошлого года Хейг вместе с российским космонавтом Алексеем Овчининым на корабле «Союз МС-10» стартовали к станции. Авария произошла на третьей минуте полета. Овчинин и Хейг задействовали систему спасения, благодаря которой экипаж совершил аварийную посадку в спускаемой капсуле корабля. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, причиной стала ошибка при сборке ракеты.

Новый полет состоялся 14 марта 2019 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!