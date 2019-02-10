Рогозин объяснил причину неудачных запусков российских ракет

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о причинах неудачных запусков российских космических ракет. Об этом он сообщил в эфире «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на канале «Россия 1».

«Техника — это все-таки техника. И она рано или поздно дает сбой. Вы знаете, что нет ни одного образца техники, который имеет стопроцентную надежность», — приводит его слова РИА Новости. Также Рогозин добавил, что коэффициент надежности техники равен 99 процентам, «и за запятой какие-то там еще проценты». «Но все-таки эти проценты — это те случаи, которые рано или поздно происходят», — уточнил глава «Роскосмоса».

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Также Рогозин напомнил, что нынешний «Союз» — одна из модификаций ракеты, созданной Сергеем Королевым. «Аварии соответствовали той самой статистике надежности этой ракеты», — убежден он.

Авария Союза произошла в октябре 2018 года. На 123-й секунде произошло аварийное отключение двигателей второй ступени ракеты. Находившиеся в корабле космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Тайлер Николас Хейг задействовали систему спасения, благодаря которой экипаж совершил аварийную посадку в спускаемой капсуле корабля.

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