«Роскосмос» со второй попытки доставил космонавтов на МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-12» пристыковался к Международной космической станции. Прямая трансляция события велась на странице «Роскосмоса» в соцсети «ВКонтакте».

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На борту «Союза» — космонавт Алексей Овчинин и астронавты Тайлер Николас Хейг и Кристина Кук. В настоящее время они занимаются открытием люков. На станции их встретят россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак.

Запуск ракеты «Союз-ФГ» с экипажем состоялся вечером 14 марта с космодрома Байконур.

Овчинин и Хейг должны были отправиться на МКС в октябре 2018 года. Тогда на 123-й секунде полета произошло аварийное отключение двигателей второй ступени ракеты. Космонавты задействовали систему спасения, благодаря которой экипаж совершил аварийную посадку в спускаемой капсуле корабля. После случившегося пилотируемые пуски к МКС были приостановлены. Впоследствии стало известно, что «Союз-ФГ» повредили при сборке на Байконуре.

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