Единственного россиянина на МКС лишили новогодних подарков

Единственный российский космонавт, находящийся в настоящее время на МКС, останется без новогодних подарков. Об этом сообщила ТАСС специалист по психологической поддержке космонавтов Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Лилия Шуева.

Имея в виду аварию ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10», произошедшую в октябре, Шуева отметила, что «все новогодние подарки для космонавтов в этом году, к сожалению, разбились». Она добавила, что посылка для россиян включала «сапожок, в который мы положили любимые конфеты космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина». «Кроме того, мы отправили еще ягоды, орешки, кетчуп, горчицу. Хочется им на орбите нормальной еды», — сказала специалист.

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Сотрудник ИМБП отметила внимание, которое психологи уделяют подбору подарков для космонавтов. «Даже конфеты мы пытаемся собрать те, которые человек любит. Иногда на фабрику едем, чтобы конфеты были свежие, потому что сколько еще времени пройдет, пока космонавт их получит», — сказала Шуева.

В настоящее время на МКС находятся россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак. Члены экипажа встретят 2019 год 16 раз.

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