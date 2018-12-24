Наука и техника
 
Последние новости
Трамп объяснил свое «неуважение» к союзникам
Дельфины прогнали акулу и спасли людей
Бойфренд заманил девушку в Манилу и убил
В Ливии откопали тела десятков жертв ИГ
В России заговорили об ограничении максимального срока ареста
Черный кот сорвал съемки телешоу об угрозе ядерной войны
Захваченный в Керченском проливе украинский моряк попросился домой
Шнуров в маске свиньи спел про подготовку к Новому году
Узники «тюрьмы для геев» в Чечне убиты выстрелами в голову
Новости партнеров

«Роскосмос» признался в прилежании для США

Перейти в «Мою Ленту»

Внутренний экономический уклад предприятий «Роскосмоса» различается в зависимости от заказчика производимой продукции, заявил «Коммерсанту» заместитель генерального директора Максим Овчинников, курирующий в госкорпорации финансово-экономические вопросы и бюджетирование.

Топ-менеджер рассмотрел пример с «Энергомашем». «Это объединение работает на заказчиков из-за рубежа. Отсюда стандарты, условия, требования по качеству», — сказал он.

Овчинников отметил, что «это другая культура», а у «Энергомаша» просто «нет другого выхода, чем соответствовать предъявленным требованиям». «Они не могут быть менее эффективными, чем от них требует заказчик. Они вынуждены были развиваться так, как они сейчас развиваются», — пояснил топ-менеджер. По его словам, у «Энергомаша» «достаточно серьезный заказ по двигателям РД-180 и РД-181: если бы у других предприятий была такая же ситуация и такие же заказчики, то и они бы подтягивали культуру производства».

В декабре источник РИА Новости заявил, что «Энергомаш» с конца 1990-х годов отправил США 130 двигателей РД-180 и РД-181, из которых 93 двигателя уже использованы для космических запусков.

СМИ неоднократно писали о различиях в стандартах производства предприятий «Роскосмоса» для российских и западных заказчиков. Например, в январе 2017 года ТАСС сообщало о замене корабля «Союз МС» №734, построенного на бюджетные средства, на изделие №735, выполненное по контракту с НАСА. При этом агентство уверяло, что подобные перемены обусловлены не техническими проблемами первого аппарата, а «исполнением контрактов по доставке космонавтов и астронавтов на МКС».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Нет нерешаемых задач, есть просто плохие решения»
Продырявленный «Союз МС-09» полетел домой
Потрошение «Союза МС-09» прошло «наугад»
Неуправляемые траектории «Союз ТМА-10» и «Союз ТМА-11» остались загадкой
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0523 декабря

Потеряли стыд

Главные смартфоны года: от «Яндекса» и Xiaomi до iPhone с Huawei
03:1516 декабря

Американскому флоту предрекли фиаско в случае войны с Россией

19:07Сегодня

Пакистано-китайские JF-17M вытеснили российские МиГ-29

17:32Сегодня

Опровергнуто популярное заблуждение о старении

Наука и техника00:0416 декабря

Пристегните шары

Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
03:5613 декабря

Подсчитаны расходы на российскую сверхтяжелую ракету для освоения Луны

16:17Сегодня

Обновление iOS лишило владельцев iPhone связи

14:08Сегодня

Доказано существование планеты-разрушителя в Солнечной системе

Наука и техника12:1918 декабря

«Они могут собрать стадионы!»

Подростки зарабатывают миллионы, играя в компьютерные игры. Теперь это спорт
00:2122 ноября

Супероружие России получило код НАТО

12:57Сегодня

Доказан редкий механизм эволюции

11:11Сегодня

Создано эффективное лекарство от рака крови

Россия
«Много из Донецка пацанов пропало. Все бухают и воруют»
Его жена и сын погибли в обстреле. Он сбежал в Россию, стал бомжом и прославился
Россия, которую мы заслужили
Как и чем жила страна в 2018 году: лучшие тексты «Ленты.ру»
«Страна богатая, но совесть-то надо иметь»
Доедающий *** без соли дедушка из Бийска о КГБ, Ельцине и жизни в России
Детям прокуроров и судей решили создать особые условия
Пожар на шахте в Пермском крае
Огонь отрезал выход девяти горнякам. Они застряли на глубине 360 метров
Российский математик и шахматный арбитр замерз насмерть на улице
Российские чиновники рассказали о будущем безвыходного лабиринта с детьми
Все материалы
Мир
Ким, санкции и Солсберецкий шпиль
Что пережил мир в 2018 году
В Ливии откопали тела десятков жертв ИГ
Трамп объяснил свое «неуважение» к союзникам
В ООН озаботились смертью семилетней беженки на границе США
Турция рассказала о сотрудничестве с США и Россией
«Мы можем помочь наладить отношения с США»
Израильский политик о дружбе с Россией, террористах и Сирии
На крыльях смерти
30 лет назад спецслужбы взорвали самолет с людьми. Тайна до сих пор не раскрыта
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Путин и Петр Порошенко«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Отношения между Россией и Украиной перешли на новый уровень. Они кончились
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
«Мало не покажется»
 
США рассказали о долгосрочной стратегии усиления Украины
Захваченный в Керченском проливе украинский моряк попросился домой
Кандидат в президенты Украины от националистов предложил вернуть смертную казнь
Порошенко увидел в резолюциях ООН сигнал для России
Все материалы
Экономика
Новый поворот
Власти Китая решили ускорить экономику закручиванием гаек. Вышло не очень
«Северный поток-2» дошел до Швеции
России предсказали скорые сложности
Станционные смотрители
На Казанском открыли выставку истории железнодорожных вокзалов
Россия поможет Евросоюзу избавиться от долларов
Медведев уволил скандального чиновника
Поднять целину
Россия хочет освоить гектары земли. Почему пример надо брать с Канады?
Все материалы
Силовые структуры
Молчание сирот
Уголовники собирали миллионы с детей из детдома. Деньги шли в криминальный общак
«Это жуткое место стоит стереть с лица Земли»
Главная тюрьма Москвы хранит кровавые тайны. Ее решили закрыть навсегда
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Начальника колонии уволили после жалобы Толоконниковой на рабский труд
Россияне набросились на росгвардейцев после корпоратива и попали на видео
Генерал МВД попался на взятке гидроциклами и катером
Генпрокуратура возбудилась после вопроса Путину о пытках в колониях
Все материалы
Наука и техника
Потеряли стыд
Главные смартфоны года: от «Яндекса» и Xiaomi до iPhone с Huawei
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
Со дна постучали
Подземный мир, дети-мутанты, новые органы и другие главные открытия 2018 года
«Роскосмос» признался в прилежании для США
Пакистано-китайские JF-17M вытеснили российские МиГ-29
Опровергнуто популярное заблуждение о старении
Обновление iOS лишило владельцев iPhone связи
Все материалы
Спорт
Ловец момента
Он получил золото Олимпиады за фотографии. На его снимках спортсмены оживали
Губерниева назвали вредителем мирового биатлона
Тарасову возмутило непопадание Медведевой в сборную России
Медведеву призвали вернуться в Россию
Бывший чемпион мира по боксу захотел биться с Макгрегором
Турнир UFC перенесли ради попавшегося на допинге бывшего чемпиона
Алина Загитова«Они же живые, не машины!»
Загитова и Медведева наконец встретились на одном катке. И обе проиграли
Все материалы
Культура
Лучшие сериалы года
«Кайф с доставкой», «В свободном улете» и еще 14 поводов залипнуть в Новый год
«У меня в руках было больное, обдолбанное животное»
Почему Запашный на самом деле нажаловался Путину на цирк без зверей
«Время, отведенное человечеству, истекает»
Что Стивен Хокинг знал о братьях по разуму и конце света
«Нецензурная брань и непристойные изображения»
Они боролись с системой, их сажали в тюрьму. Теперь за них сражаются музеи
Скоро все случится
Кино новогодних каникул: «Елки» и танки, Мэри Поппинс и менты
Шнуров в маске свиньи спел про подготовку к Новому году
Украинский танцор с татуировкой Путина признался в любви к Трампу
Все материалы
Интернет и СМИ
«Советское — значит отличное!»
В СССР придумали идеального человека и показали его народу, соседям и врагам
«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»
Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
Крики и кресты
Голый протест, эхо войны и детские слезы на лучших снимках года
Обнаружена новая причина зависания компьютера
Рассказ о бесплатной поездке детей чиновников за рубеж назвали «чудовищной ложью»
Гардероб маленькой девочки вызвал приступ зависти в сети
Подготовку к отключению России от мировой сети посоветовали отложить
Все материалы
Ценности
«Все маленько прибаливают»
Доминирование России и роды на подиуме: что пережил мир моды в 2018 году
Куда там волхвам!
Гид по подаркам: ценные вещи для дорогих людей
Фото: Gareth Fulle / WPA Pool / Getty ImagesУ королевы за пазухой
Дворцы, слуги и пиры: роскошная жизнь священников англиканской церкви
Стала известна цена самозашнуровывающихся кроссовок
Выбран самый стильный мужчина года
Тереза Мэй отвергла драгоценности Дональда Трампа
Кейт Миддлтон закупилась в магазине «для бедных»
Все материалы
Путешествия
Пингвин всегда прав
Птицы, таблетки и волны. Как россиянин съездил на каникулы в Антарктиду
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Названы главные болезни туристов в новогодние праздники
Бойфренд заманил девушку в Манилу и убил
Авиационных спецагентов пересадили ближе к туалетам
Туристы заполонят Москву
Все материалы
Из жизни
«Люди здесь не привыкли выживать»
История россиянина о жизни в Новой Зеландии
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Маменькины сынки
Молодежь не умеет стирать, готовить и убирать. Кто зарабатывает на этом?
Первый грабитель банка на острове посреди Ледовитого океана оказался россиянином
Цунами смыло музыкантов со сцены во время выступления
Иностранец попытался ограбить банк на пустынном полярном острове
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Все материалы
Cullinan покидает асфальт
Тест первого Rolls-Royce повышенной проходимости
Маленькие и очень злые
Бюджетные малолитражки, превращенные в гоночных монстров
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Не узнаю вас в гриме
Непринятые варианты дизайна известных автомобилей
В сети появилась очередная фотография новой Toyota Supra
Компания Hyundai рассказала о новинках для России
Pontiac Trans Am из фильма со Стивом Маккуином забыли в сарае на 39 лет
Все материалы
Дом
«Я думал, она меня ударит»
Жена решила поддержать мужа, потерявшего бизнес. Это разрушило его жизнь
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Усадьба БыковоЛучше сверху
Хрущевки, дворцы и самолеты в снегу — жизнь за МКАД может быть красивой
Названы любимые районы богатых москвичей
Более половины россиян спрогнозировали рост цен на жилье
Заявившая о ненужности молодежи чиновница захотела четвертую квартиру
Квартиры в России стали продаваться быстрее
Все материалы