В Минздраве объяснили действия врачей перед смертью младенца в самолете

При снижении самолета, транспортировавшего младенца из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, состояние ребенка ухудшилось, и врачам пришлось повторно его интубировать. Об этом сообщили в краевом правительстве со ссылкой на слова министра здравоохранения Елены Сорокиной, передает РИА Новости.

Сорокина отметила, что весь полет ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а кислорода и лекарств в распоряжении врачей было достаточно. Чтобы не прерывать подачу кислорода, специалист воспользовался мешком Амбу. К нему он подключил дополнительный баллон, предоставленный экипажем самолета. После замены трубки, проводящей кислород, ребенка снова перевели на аппарат искусственной вентиляции легких.

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Ребенок был недоношенным, с экстремально низкой массой тела и пороками развития, уточнила Сорокина. В том числе у него был выявлен порок развития сердечно-сосудистой системы. При этом ребенку не сделали операцию сразу, так как врачи не могли принять его, пока он не окрепнет. Решение о транспортировке приняли только после стабилизации состояния пациента. Сорокина добавила, что в ближайшее время карту младенца и другие медицинские документы направят на независимую экспертизу в Москву.

Ранее трехмесячный младенец с Камчатки умер на борту самолета, который должен был доставить его на операцию в Хабаровск. Мать ребенка утверждает, что в полете закончились лекарства и кислород, а запасной баллон не подошел к маске, через которую он дышал. Женщина рассказала, что роды проходили тяжело — ребенок родился неожиданно, на 27-й неделе (обычно беременность продолжается 40 недель), в коридоре больницы, куда она вышла из палаты позвать на помощь. Новорожденный весил 980 граммов, потерял много крови из-за порвавшейся пуповины, однако его удалось реанимировать. Вскоре у него диагностировали врожденный порок сердца. Несмотря на это, он скоро пошел на поправку.

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