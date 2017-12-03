Пассажиры во время полета реанимировали ребенка

Пассажиры и экипаж самолета авиакомпании «Победа» реанимировали тяжелобольного ребенка во время рейса Москва — Беслан. Об этом сообщает в воскресенье, 3 декабря, ТАСС.

Ребенку шести-семи лет стало плохо после взлета, он потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. Среди пассажиров оказались два врача, которые пришли на помощь.

Экипаж принес больному кислородный баллон, ребенок несколько раз за время полета терял сознание, уточняет ТАСС. Командир экипажа принял решение следовать до аэропорта Беслана, где ребенка ждала бригада скорой помощи.

В сентябре на борту самолета, летевшего из Анадыря в Москву, умер младенец. Лайнер экстренно сел в Салехарде, медикам не удалось спасти новорожденного.