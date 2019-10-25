Проживающую 20 лет в школе российскую учительницу обеспечат жильем

Врио мэра Челябинска Наталья Котова приняла решение обеспечить педагога Елену Михальченко, 20 лет проживающую в школьной пристройке, собственным жильем. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря мэрии Владимира Сафонова.

По его словам, 57-летняя Михальченко никогда не обращалась за помощью с получением служебного жилья. «Допускаю, может быть, скромный человек», — отметил он.

Представитель мэрии уточнил, что педагог на пенсии сможет выбрать себе квартиру из нескольких вариантов.

По данным газеты «Аргументы и Факты», Михальченко приехала из Узбекистана в 1999 году и в скором времени устроилась в школу №140, где ей выделили две комнаты по 10 квадратных метров с санузлом в пристройке к учебному заведению. В школе женщина проработала 10 лет.

«Квартирой это помещение можно назвать с огромным трудом. Крошечный коридор ведет в две комнатки, каждая чуть больше 10 метров. Здесь даже есть санузел, но ванны или душа нет», — говорится в материале «АиФ».

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