Мужчина пошел пообедать с женой и нашел в блюде жемчужину

Житель американского штата Нью-Джерси нашел жемчужину в устрице, которую он заказал в ресторане. Об этом сообщает Fox News.

Во время обеда с женой Антон Шермер (Anton Schermer) почувствовал, что во рту катается что-то твердое. Он выплюнул предмет и понял, что это крохотная жемчужина, которая была в одной из устриц.

Кевин Джозеф (Kevin Joseph) из компании Empire Oyster, поставляющей устриц ресторану, считает этот случай уникальным. «За свою карьеру я вскрыл сотни тысяч устриц и не нашел ни одной жемчужины, — утверждает он. — Я знаю, что иногда их находят в тепловодных устрицах из Мексиканского залива, хотя и нечасто. Но о жемчужинах из холодноводных устриц я даже не слышал. Такие находки бывают раз в жизни».

Шермер подарил устрицу с жемчужиной ресторану. Владелец планирует вставить ее в рамку и повесить в баре.

Хотя жемчужины образуются у многих моллюсков с раковинами, большинство из них не обладает коммерческой ценностью из-за отсутствия слоя перламутра. Жемчужных устриц, как правило, не употребляют в пищу.

В 2018 году сообщалось, что американец заказал в нью-йоркском ресторане устрицу и обнаружил в ней жемчужину. Один из шеф-поваров заведения отметил, что за 28 лет работы он лишь во второй раз увидел подобное.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!