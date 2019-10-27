У семьи россиян забрали 9-летнюю девочку весом 7 килограммов

В городе Зеленодольск (Республика Татарстан) у семьи Карабаевых забрали девятилетнюю девочку с ДЦП весом 7 килограммов. Об этом сообщил телеканал «Татарстан 24».

Сообщается, что о девочке узнали случайно. Мать Марина Карабаева пришла в поликлинику для наблюдения во время пятой беременности и случайно проговорилась о девочке, которая находится дома. Она рассказала, что узнала о беременности поздно и пришлось рожать.

Замврача Зеленодольской больницы Елена Тверскова рассказала, что условия проживания девочки были «не самыми хорошими». Ее забрали в стационар. Оттуда ее направили в казанский хоспис, где ее вес увеличился до 11 килограммов. Врач детского хосписа Татьяна Ахантьева рассказала, что она не знает, кто будет забирать ребенка — мать находилась в роддоме.

Женщина рассказала, что не может прокормить себя и свою семью — трое детей уже находятся в приюте. В августе девочкой заинтересовались органы опеки, на данный момент готовится документация для помещения ребенка в детский дом-интернат. У отца и матери нет официального заработка, в связи с чем власти города подняли вопрос о лишении родительских прав. Родители утверждают, что могут содержать детей и даже «сделать суп без мяса». Отмечается, что суд пока не вынес окончательное решение по делу.

Ранее 19 октября издание «ОрелТаймс» сообщило, что в Орловской области у многодетной страдающей алкоголизмом женщины изъяли 12-летнюю дочь, которая передвигается на четвереньках, не умеет пользоваться столовыми приборами и разговаривать. Детский омбудсмен Орловской области Владимир Поляков опроверг жестокое обращение с девочкой-маугли. Он отметил, что ее неумение разговаривать связано с генетическим заболеванием.

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