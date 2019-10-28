Россиянам посоветовали срочно менять летние шины на зимние

Жителей Москвы и Московской области предупредили о резком похолодании и посоветовали менять летнюю резину на зимнюю. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, пишет «Российская газета».

По ее словам, в понедельник, 28 октября, дневная температура в Москве не будет превышать 6-8 градусов, в Подмосковье — 9-ти. Во вторник, 29 октября, похолодание продолжится, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. 30 октября температура воздуха составит минус 4 ночью и максимум 3 градуса днем. В четверг, 31 октября, возможен небольшой снег, температура воздуха ночью упадет до минус 6, днем — от минус 3 до 2-х градусов.

Паршина также предупредила, что на дорогах возможно образование гололедицы. В связи с этим она посоветовала автомобилистам начать менять летние шины на зимние.

Кроме того, похолодание ожидается также в Коми и Пермском крае. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также Алтайском крае возможны мокрый снег, гололед и ветер с порывами до 27 метров в секунду. В южных и центральных районах Красноярского края ожидается сильный дождь, переходящий в снег.

В Гидрометцентре уточнили, что тепло пока сохраняется на Урале, но в Челябинской и Курганской областях дождливо и ветрено. Дневная температура в этих регионах составляет примерно 10 градусов.

20 сентября Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон с октября по март будет около или выше нормы. Она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнего Востока, наоборот, будет холоднее, чем обычно. При этом в Якутии ожидается холодный январь, но в целом по России температуры сохранятся на уровне нормы. В Центральном федеральном округе февраль будет холоднее, чем в прошлом году.

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