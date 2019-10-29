Назван определяющий рост российской экономики фактор

Эффективная работа российского железнодорожного комплекса во многом определяет рост национальной экономики. Такое заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Российский железнодорожный комплекс — один из крупнейших в мире. Его эффективная работа во многом определяет рост национальной экономики, деловой активности, конкурентоспособности отечественного экспорта», — сказал он.

Премьер-министр также добавил, что российское правительство придает особое значение современному развитию железнодорожной отрасли, а в настоящее время ведется большая работа по переходу на «цифровую железную дорогу».

Развитие железных дорог отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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