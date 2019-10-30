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В Общественной палате назвали основные проблемы анонимности в сети

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В Общественно палате РФ (ОП РФ) провели заседание рабочей группы по защите прав пользователей сети, развитию и обеспечению безопасности интернета «Анонимность пользователя сети Интернет: реальность и мифы». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что основная проблема анонимности в сети — это мошенничество в интернете или по телефону. Комиссия ОП предложила ужесточить контроль над данными при регистрации со стороны операторов связи. По данным за 2018 год, произошло 206 тысяч киберпреступлений, из них было раскрыто всего 35 тысяч, общий ущерб составил 2 миллиарда рублей.

Кроме того, члены ОП сообщили, что еще одной проблемой является вовлечение подростков в деструктивные группы в соцсетях: по данным на март 2019 года были вовлечены семь миллионов российских подростков. Исследователи Лаборатории Касперского отмечают, что за безопасность детей в сети боятся 98 процентов родителей, при этом большинство не предпринимает каких-либо действий.

Генеральный директор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов заявил, что против того, чтобы пускать в интернет по паспорту, однако отметил, что «могучие интернет-гиганты пытаются превратить наш обычный гражданский интернет в даркнет, когда все будут невидимы». Он также затронул проблему распространения нелегальных симкарт. Эксперты считают, что нужно наказывать не тех, кто распространяет симкарты, а тех, что является зачинщиком нелегального распространения.

Член Комиссии ОП РФ по СМИ Илья Ремесло заявил, что выход из этой ситуации лежит на поверхности — необходимо ужесточить контроль над данными при регистрации со стороны операторов связи. Соответствующее предложение решено отправить в Госдуму и правоохранительные органы.

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