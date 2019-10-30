Исчезнувший после шумного застолья с друзьями управляющий «Фуд-Сити» задержан

Негласный управляющий московского рынка «Фуд-Сити», криминальный авторитет Магеррам Гулиев задержан за нарушение миграционного законодательства. Об этом в среду, 30 октября, сообщает Telegram-канал «112».

Гражданин Азейбарджана Гулиев известен в криминально среде как «Мегер-Покровка». Его обвиняют в хищении миллиона долларов у своих соотечественников. Некоторое время назад он был задержан и помещен под домашний арест. Но мужчина пренебрег ограничениями, устроил шумное застолье с друзьями, выложил фотографии с мероприятия в соцсети и исчез.

Его объявили в федеральный розыск. В это же время свидетелям по делу о хищении денег начали поступать угрозы убийством. Одного мужчину и его семью подожгли, но им удалось спастись из огня. Вскоре Гулиева задержали, но решением апелляционной коллегии суда он был выпущен из-под ареста под залог в три миллиона рублей.

Теперь задержанный за миграционные нарушения Гулиев будет ждать суда в центре временного содержания.

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