В центре Лондона произошла утечка неизвестного токсичного вещества. В результате происшествия один человек госпитализирован, передает в среду, 30 октября, Reuters со ссылкой на полицию.

Известно, что инцидент не является террористическим актом. Утечка произошла на Бромптон-Роуд, где находятся самый известный универмаг города Harrods и другие большие магазины. В настоящий момент полиция изучает детали происшествия, других подробностей пока не приводится.

В прошлом году сообщалось, что троих молодых людей облили токсичным веществом в Лондоне. Граждане в возрасте 22, 27 и 17 лет пострадали в ходе конфликта, возникшего между двумя группами мужчин. Пострадавшие были госпитализированы.

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