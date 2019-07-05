Секретные данные военной лаборатории нашли в мусоре в Лондоне

Конфиденциальные документы, связанные с химической лабораторией британского Министерства обороны в Портон-Дауне, нашли среди мусора в Лондоне. Об этом сообщает Daily Star.

Тысячи страниц обнаружены в корзине для бумажного мусора на автостоянке в северной части города. Как отмечается, первая информация о секретных документах появилась у издания на прошлой неделе. К настоящему времени Минобороны уже начало расследование произошедшего.

Документы охватывают период с 1980-х годов по 2017-й. В них содержатся данные об экипировке охранников объекта и подробности об обязанностях полицейских, патрулирующих периметр. Кроме того, удалось обнаружить в том числе домашний адрес одного из охранников и записанный обычным текстом пароль к компьютерным системам.

Один из экспертов по разведке назвал находку «мечтой террориста»: документы нашли в месте, где бездомные зачастую выискивают вещи, которые еще можно продать. Бывший полицейский, работавший с Портон-Даун, указал, что ситуация могла закончиться катастрофически. «Кто-то где-то не сделал свою работу», — добавил он.

Daily Star пишет, что лаборатория — одна из самых секретных в мире. Ранее она занималась исследованиями химоружия, позднее переключилась на «разработку эффективных контрмер» против иностранных атак на британские цели. В ней, в частности, есть образцы вируса Эбола и токсичного газа зарина.

Лаборатория сыграла важную роль в идентификации вещества, которым, по данным Лондона, отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Именно в Портон-Дауне заявили, что бывший шпион был атакован с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР. В ОЗХО позднее не смогли подтвердить происхождение токсина.

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