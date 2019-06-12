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Трамп достал из пиджака секретный документ, помахал им и раскрыл его детали

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Журналист издания The Washington Post Джэбин Ботсфорд смог расшифровать детали документа, который президент США Дональд Трамп обозначил как секретное соглашение между США и Мексикой и издали продемонстрировал журналистам.

Отмечается, что во вторник, 11 июня, глава государства с целью подтвердить тот факт, что между Вашингтоном и Мехико действительно была заключена сделка, детали которой не раскрываются, достал сложенный в несколько раз лист бумаги из кармана пиджака и помахал им перед камерами журналистов.

Один из репортеров сумел сделать качественные снимки продемонстрированной президентом бумаги и частично расшифровать ее содержание.

В частности, удалось установить, что речь в документе идет о неком «распределении бремени», касающемся беженцев. По предположению издания, вероятно, имеется в виду некий свод правил «о безопасной третьей стране» (о сотрудничестве в предоставлении статуса беженца гражданам третьих стран), согласно которому ищущие убежища в США лица из Центральной Америки будут находиться в Мексике, пока рассматриваются их запросы.

Кроме того, в соглашении говорится о том, что Мексика подготовит для вступления документа в силу необходимые изменения в законодательство. На это планируется затратить не более 45 дней.

В то же время авторы задаются вопросом относительно юридической силы документа — в материале отмечен «невысокий» уровень лиц, чья подпись стоит под соглашением: заместителя помощника госсекретаря со стороны США Марика Стринга и помощника советника по правовым вопросам МИД Мексики Алехандро Алькантара.

8 июня сообщалось, что США и Мексика достигли соглашения по вопросу борьбы с нелегальными мигрантами. В соответствии с договором Мексика отправит на границу с США войска Национальной гвардии, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки. Также страна будет бороться с организациями, которые занимаются контрабандой и торговлей людьми.

Тысячи мигрантов из бедных стран Центральной Америки в октябре 2018 года отправились через Мексику к границе США, чтобы потребовать убежища у американских властей. Трамп отправил на границу тысячи военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов. В конце марта стало известно, что из Центральной Америки к США выдвинулся новый караван мигрантов. Он насчитывает 1,2 тысячи человек.

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