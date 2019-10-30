Отвалившееся у самолета колесо вынудило пилота приземлиться сразу после вылета

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Самолет кенийской авиакомпании Silverstone Air был вынужден совершить аварийную посадку сразу после вылета из-за отвалившегося колеса. Об этом сообщает Daily Mail.

Лайнер вылетел из аэропорта Лодвар, расположенного на северо-западе Кении, в столицу страны Найроби. Пролетев 380 километров, самолет совершил аварийную посадку в международном аэропорту Элдорет, поскольку при взлете он потерял одно колесо.

Как сказано в официальном заявлении авиакомпании, это была мера предосторожности, и пилот удачно посадил лайнер. Представительница авиакомпании отказалась комментировать ситуацию и предоставлять информацию о числе пассажиров на борту. Однако известно, что все они отправились в Найроби другим рейсом.

13 июля в аэропорту «Киев» (бывший «Жуляны») украинской столицы аварийно приземлился самолет белорусской авиакомпании Belavia. Уточнялось, что у лайнера подломились стойки шасси, в результате он прополз на брюхе по взлетно-посадочной полосе и по земле за ее пределами.

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