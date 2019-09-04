Самолет в российском аэропорту совершил аварийную посадку

Пассажирский самолет авиакомпании «Руслайн», летевший из Воронежа в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщила представитель воздушной гавани Наталья Шермина, передает ТАСС.

Отмечается, что вернуться самолету пришлось из-за технических проблем со стойкой шасси. Перед посадкой борт выработал топливо, после чего сел в аэропорту в 07:51 по московскому времени. В результате никто не пострадал.

На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

15 августа самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский, предположительно, из-за попадания в двигатель птиц. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 76 человек. Во время посадки одна из силовых установок отвалилась.

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