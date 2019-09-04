Появились подробности аварийной посадки самолета из-за проблем с шасси

Командир самолета авиакомпании «Руслайн», летевший из Воронежа в Санкт-Петербург, заметил проблему с шасси почти сразу после взлета. Об этом рассказал летевший данным рейсом Андрей Долженков, сообщает «Горком36».

По словам пассажира, решение об аварийной посадке самолета было принято сразу, как только стало известно о проблеме с одной из стоек шасси. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что вернуться самолету пришлось из-за технических проблем. Перед посадкой борт выработал топливо, после чего сел в аэропорту в 07:51 по московскому времени.

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