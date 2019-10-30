Норвегия оценила мощь России во время военной операции

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что операция России в Северной Атлантике демонстрирует ее военную мощь. Об этом сообщает ТАСС.

По словам норвежского лидера, служба военной разведки известила ее о проходящей российской операции. Она также отметила, что ее страна не ощущает угрозу, однако ей необходима оборона блока НАТО, куда входит Норвегия. «Это [операция в Северной Атлантике] показывает только то, что у России есть мощные силы», — сказала Сульберг. Она подчеркнула, что для Москвы важно защищать морские пути около Мурманска.

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Ранее в норвежской разведке рассказали, что с конца прошлой недели с расположенных на Кольском полуострове баз вышло не менее восьми атомных подводных лодок (АПЛ). Целью мероприятий называется попытка зайти максимально незаметно и далеко в воды Северной Атлантики. Данное мероприятие не является учением, а представляет собой военную операцию, в рамках которой проводится демонстрация силы и проверка способности западного альянса обнаруживать и реагировать на подобные действия.

«Военная операция» продлится 60 суток, завершившись к Новому году. Кроме восьми АПЛ в ней принимают участие еще две дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ).

В октябре Минобороны России сообщило, что АПЛ «Нижний Новгород» и субмарина Б-336 «Псков» проекта 945А «Кондор» СФ в Норвежском море начали отрабатывать глубоководные погружения.

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