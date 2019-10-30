Отец Линдси Лохан поведал о ее отношениях с саудовским принцем

Майкл Лохан, отец американской актрисы Линдси Лохан, поведал о ее отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом. Об этом сообщает Page Six.

Мужчина назвал их общение уважительным и платоническим, подчеркнув, что артистку и принца связывает лишь дружба. «У Линдси много влиятельных друзей на Ближнем Востоке, потому что она является большой фигурой там. Линдси познакомилась с Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом из-за работы. Она помогает людям в регионе, особенно беженцам», — пояснил отец звезды.

«Никто не пишет о работе, которую Линди делает в Сирии. Люди просто хотят слышать всякие неприятные вещи», — пожаловался он.

Весной в СМИ появились сообщения о романе актрисы и принца. Отмечалось, что Мухаммед осыпает Лохан подарками, — в частности, преподнес ей кредитную карту и позволяет летать на своих самолетах. Приятели актрисы утверждают, что своими глазами видели СМС-сообщения, которые они шлют друг другу. Источник New York Post в окружении Лохан подтвердил, что она действительно знакома с принцем.

В 2016 году актриса призналась, что изучает ислам и задумывается о переходе в другую веру. Тогда Лохан добавила, что ее младшая сестра Эли тоже заинтересовалась исламом, хотя уже успела поменять католицизм на буддизм.

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