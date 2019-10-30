Безбилетник выпрыгнул из поезда на полном ходу из-за контролера и умер

В Египте контролеры заставили двух безбилетников, у которых не было денег, выйти из движущегося поезда на полном ходу. Как сообщает издание Daily Mail, в результате один из пассажиров погиб, а другой — лишился ноги.

Мохамед Ид (Mohamed Eid) и Ахмед Мохамед (Ahmed Mohamed) ехали из Александрии в Луксор, Египет. Контролеры обнаружили, что у них не было с собой билетов. Денег на оплату штрафа в размере 63 египетских фунта (около 250 рублей) у них тоже не оказалось.

В результате кондуктор открыл дверь вагона и потребовал, чтобы безбилетники покинули движущийся поезд, который в этот момент проезжал город Танта. Позже кондуктор заявил, что «не совершал никаких нарушений и мужчины выпрыгнули сами». Он пояснил, что открыл дверь поезда, потому что у них не было денег на билет.

Начальника поезда и кондуктора арестовали, им предъявлено обвинение в предумышленном убийстве. Ида похоронили в его родном городе Шубра-эль-Хейма, к северу от Каира.

Комментируя произошедшее, министр транспорта Египта Камель Аль-Вазир (Kamel Al Wazir) заявил, что Мохаммед — не ребенок и должен был понимать последствия поездки без билета. После этого люди потребовали его отставки. Общественность прозвала погибшего «мучеником билета», это появилось в более 24 тысячах постов в Twiiter.

В итоге Аль-Вазир признал, что это была «единичная ошибка» и больше такое не повторится. Он приказал провести расследование, чтобы «наказать сотрудников, если будет выявлена их вина». После этого чиновник приказал организовать для кондукторов психологические курсы, посвященные тому, как общаться с людьми.

Министерство транспорта выплатит 100,1 тысячи египетских фунтов (396,8 тысяч рублей) в качестве компенсации семье Ида и 20 тысяч египетских фунтов (79,3 тысячи рублей) семье Мохамеда.

Ранее сообщалось, что парижская молодежь организовала кассу взаимопомощи для безбилетников. Каждый из 30 участников неформальной организации ежемесячно вносит в кассу семь евро, в обмен на это они получают возможность выплатить штраф из общих денег, если попадутся контролеру.

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