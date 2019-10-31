Получены новые данные по лечению «влажной» возрастной макулярной дегенерации

Использование в терапии пациентов с «влажной» возрастной макулярной дегенерацией (вВМД) режима «лечить и увеличивать интервал», основанного на внутриглазном введении сокращающих уровень белка VEGF препаратов, подтвердило свою эффективность. Об этом «Ленте.ру», ссылаясь на данные международного исследования ARIES, сообщили в компании Bayer.

Ключевым моментом в такой терапии является возможность увеличивать интервал между инъекциями без потери в эффективности. Изначально в терапии патологий сетчатки применялся интервал в один месяц, однако теперь есть возможность увеличивать интервал до трех и даже четырех месяцев при достижении стабилизации процесса.

«Доля пациентов, достигших определенного интервала между инъекциями, была сопоставима с таковыми в предыдущих исследованиях; к концу второго года исследования у 50 процентов пациентов интервал составлял не менее месяцев, а у более чем 28 процентов пациентов — четыре месяца. Фактически, подобное распределение позволяет говорить о том, что на втором году лечения некоторым пациентам могло понадобиться только три инъекции препарата», — заявил руководитель отдела медицинской поддержки бизнеса терапевтической области «Офтальмология» компании Bayer Патрик Бассфильд.

Результаты ARIES согласуются с выводами множества других исследований, в том числе представленных в сентябре на XIX конгрессе Европейского общества витреоретинальных специалистов (EURETINA-2019) в Париже (Франция). В частности, в исследовании GALAXY, представляющее собой анализ данных реальной клинической практики Германии и Франции, средняя прибавка остроты зрения у пациентов составила одну строку или пять букв. Подобные улучшения часто позволяют пациенту улучшить качество жизни — например, ряд пациентов после подобной прибавки вновь сможет читать или водить автомобиль.

«Продолжительность жизни в мире увеличивается, но более долгая жизнь не имеет ценности, когда страдает ее качество — если человек нездоров и лишен самостоятельности, например, в случае потери зрения. Крайне важно инвестировать в доступный скрининг и эффективное лечение для сохранения и улучшения функционального состояния человека», — отметила генсек Международной федерации по проблемам старения доктор Джейн Барратт на мероприятии, проводимом при поддержке концерна Bayer в рамках EURETINA-2019.

Материалы по теме Ослепительный диагноз В России более четырех миллионов диабетиков рискуют потерять зрение

ВМД — прогрессирующее заболевание глаз, при котором поражается центр сетчатки (макула), приводящее к снижению остроты зрения вплоть до его потери. Болезнь занимает лидирующие позиции среди причин значительного снижения зрения во всем мире. вВМД отличает быстро прогрессирующее течение, которое, в отсутствие лечения, может приводить к значимой потере зрения уже через три месяца. В настоящее время, согласно открытым источникам, внутриглазное введение препаратов, призванных сократить уровень белка VEGF, является основным методом лечения вВМД.

Сегодня с заболеваниями сетчатки связана четверть всех причин потери зрения в России. Вклад ВМД и диабетической ретинопатии, являющихся распространенными осложнениями сахарного диабета, в структуру инвалидности по зрению превышает 20 процентов. При этом, согласно результатам российского исследования, статус инвалидности при остроте зрения ниже 0,1 получили менее трети пациентов с ВМД.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!