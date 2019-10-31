Румынская певица INNA пропала в России с охранником и психологом

В Москве пропала румынская певица INNA (Елена Апостоляну). Об этом сообщает Агентство «Москва».

Собеседник издания в правоохранительных органах рассказал, что женщина вместе с группой прилетела в российскую столицу почти неделю назад, после чего перестала выходить на связь. Знакомый певицы, обеспокоенный ее судьбой, решил обратиться в полицию.

Вместе с Апостоляну исчезли ее охранник-водитель, личный психолог-косметолог и один из музыкантов.

По предположению знакомого певицы, ее могли опоить в каком-то увеселительном заведении и украсть средства связи, поскольку INNA — «очень доверчивая» женщина.

Полиция начала проверку.

29 августа у артистов Федора Бондарчука и Евгения Миронова украли телефоны. Преступление произошло на съемочной площадке программы «Кино в деталях» в Москве. В воровстве подозревают неизвестного, который беспрепятственно зашел на площадку и пробыл там около часа. Его приняли за члена съемочной группы. Общий ущерб от кражи составил 130 тысяч рублей.

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