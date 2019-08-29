Вор беспрепятственно завладел телефонами Федора Бондарчука и Евгения Миронова

У артистов Федора Бондарчука и Евгения Миронова украли телефоны. Об этом сообщает Telegram-канал Baza в четверг, 29 августа.

Отмечается, что кража произошла на съемочной площадке программы «Кино в деталях» в Москве. В преступлении подозревают неизвестного мужчину, который беспрепятственно зашел на площадку и пробыл там около часа. Его приняли за члена съемочной группы.

Бондарчук первым заметил кражу его iPhone X, после чего в студию вызвали сотрудников полиции. Позже выяснилось, что телефон Миронова также пропал. Общий ущерб от кражи составил 130 тысяч рублей.

В апреле певица Maruv (настоящее имя Анна Корсун) объявила, что ее обокрали в аэропорту. У нее вскрыли чемодан и вытащили оттуда вещи.

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