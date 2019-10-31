Опровергнута секретность «характеристики КГБ» на Путина

Комсомольская характеристика Владимира Путина не была секретной, ее выдавал не КГБ, а районный комитет комсомола. Об этом «360» заявил директор Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга Владимир Тарадин.

«Это обычная комсомольская характеристика. И выдал ее Дзержинский райком комсомола, а никак не КГБ», — сказал Тарадин, подчеркнув, что такие документы никогда не были секретными.

На выставке в честь 90-летия архива представлены документы известных людей, оставивших след в истории Санкт-Петербурга, пояснил Тарадин. «Там очень много: и Тухачевский, и Жуков, и Говоров, и Шмидт, Товстоногов, Гагарин», — отметил директор архива.

Ранее в СМИ сообщалось, что комсомольская характеристика будущего главы государства оказалась в числе рассекреченных документов. Петербургские журналисты писали, что ее выдавал комитет госбезопасности.

В характеристике на комсомольца Путина говорится, что он постоянно повышает свой идейно-политический уровень и профессиональное мастерство, а также занимается спортом в свободное от работы время. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал закономерным интерес россиян к прошлому Путина.

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