В Кремле объяснили интерес россиян к прошлому Путина

В Кремле считают оправданным высокий интерес россиян к фактам из биографии президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Да, считаем закономерным такой интерес», — заявил Песков.

31 октября Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга обнародовал характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на президента России Владимира Путина.

Сообщалось, что с 1975 года Путин состоял на учете в комсомольской организации Управления КГБ. Во время работы он зарекомендовал себя как «исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник». Также будущий российский президент отвечал за организационную и спортивную работу.

«Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учебы. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство», — говорится в документе.

Кроме того, в характеристике упоминается, что Владимир Путин занимается спортом в свободное от работы время, является мастером спорта СССР по дзюдо и самбо, а в 1976 году стал чемпионом Ленинграда по дзюдо.

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