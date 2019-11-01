США обвинили «российских троллей» в попытках разжечь беспорядки в Чили

«Российские тролли» в соцсетях расшатывают ситуацию в протестном Чили. К такому выводу пришли в Госдепартаменте США, передает Reuters.

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В Вашингтоне пояснили, что увидели «очевидные признаки» воздействия России на ход беспорядков в южноамериканской стране. Таким образом, по утверждению Госдепа, Москва пытается «сорвать политический диалог, разжечь конфликт и помешать демократическим дебатам».

Представитель американского внешнеполитического ведомства также заявил, что Россия в целом заинтересована в разрозненности в регионе, однако он отказался ответить на прямой вопрос, связаны ли действия троллей в Чили с российскими властями.

Протесты в Чили начались в столице государства — Сантьяго в середине октября. Поводом стало повышение цен на проезд в метро с 800 до 830 песо (около 80 рублей). За это время в Сантьяго были арестованы около 300 человек, около 150 пострадали. 19 октября президент страны Себастьян Пиньера объявил 15-дневное чрезвычайное положение. После этого протестующие подожгли супермаркет, погибли три человека.

Позднее президент отменил повышение тарифов, однако это не удовлетворило протестующих, поэтому по требованию главы национальной обороны генерал-майора Хавьера Итуррьягу дель Кампо в Сантьяго ввели комендантский час. Для борьбы с протестующими на улицы Сантьяго вывели армию.

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