Россия поспорила с США о разжигании протестов в Чили

Москва не причастна к дестабилизации ситуации с протестами в Чили. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

По его словам, вопреки заявлениям США Россия «никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться» во внутренние политические процессы других стран.

Замглавы МИД указал, что такие обвинения со стороны Вашингтона — это злонамеренные происки. «Администрация США использует непростую внутреннюю ситуацию в Чили для продолжения своих попыток очернить внешнеполитический курс нашей страны», — заявил Рябков.

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Ранее в Госдепартаменте США пришли к выводу, что «российские тролли» в соцсетях расшатывают ситуацию в протестном Чили. По утверждению Госдепа, Москва пытается «сорвать политический диалог, разжечь конфликт и помешать демократическим дебатам».

Протесты в Чили начались в столице государства Сантьяго в середине октября. Поводом стало повышение цен на проезд в метро, затем акции распространились и на другие города. В стране объявили чрезвычайное положение. Позднее президент отменил повышение тарифов, однако это не удовлетворило протестующих. После этого в Сантьяго и прилегающих районах ввели комендантский час, для борьбы с протестующими на улицы города вывели армию.

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