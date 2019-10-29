«Налог на WhatsApp» обернулся отставкой правительства

Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил, что уходит в отставку на фоне протестов против властей и элиты. Об этом сообщает Al Arabiya.
«Народ 13 дней ждал политического решения, чтобы остановить ухудшение ситуации в стране», — сказал политик в своем обращении. По словам Харири, он вместе с коалиционным правительством попытался найти выход из ситуации, однако зашел в тупик, отмечает Reuters.
Политик добавил, что обязанность властей — защищать страну и ее экономику. Он отметил, что подаст просьбу об уходе с поста президенту Мишелю Ауну. Al Arabiya отмечает, что после заявления премьера демонстранты собрались в центре Бейрута и начали требовать отставки президента.
На прошлой неделе Харири попытался сгладить недовольство населения с помощью договоренностей, в том числе с исламистским движения «Хезболла», целым рядом экономических мер. Однако отсутствие немедленных реальных шагов не удовлетворило протестующих.
Антиправительственные акции продолжаются в Ливане почти две недели — с 17 октября. На улицы люди вышли на фоне решения о введении новых налогов, в том числе на табачную продукцию и приложения для разговоров через интернет, отмечает РИА Новости. После этого было объявлено об отмене «сбора на WhatsApp», однако протесты из-за ухудшающейся экономической ситуации и ослабления нацвалюты продолжились.
Демонстранты призывают к отставке властей и досрочным выборам. Они, в частности, перекрыли часть улиц и трасс. Из-за протестов в стране закрылись банки, учебные заведения и множество предприятий.