Министр экономики Японии попался на подкупе дынями и крабами

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара подал в отставку. Об этом сообщает Japan Times.

По его словам, он подал премьер-министру Синдзо Абэ прошение об отставке утром в пятницу, 25 октября. На этот шаг он пошел на фоне скандала о подкупе избирателей в 2007 году. Японские СМИ сообщали, что предвыборный штаб министра раздавал гражданам подарки — дыни, крабы, цветы и курительные палочки.

Помимо этого стало известно, что секретарь министра в его избирательном округе передал пожертвование в размере 20 тысяч йен (184 доллара) на похоронах одного из избирателей. При этом отмечается, что подобные пожертвования — часть буддистского похоронного обряда. Их передают семье покойного в специальном траурном конверте, а сумма зависит от желания дарителя.

Пост министра может знать Хироси Кадзияма, ранее занимавший пост замминистра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. Премьер-министр страны принес извинения японцам за выдвижение Сугавары на должность министра по итогам масштабных перестановок в правительстве .

Иссю Сугавара был назначен на этот пост в середине сентября 2019 года. В его обязанности также входило кураторство над развитием японско-российских экономических отношений. До этого он возглавлял торгово-экономический департамент правящей Либерально-демократической партии и шесть раз избирался в нижнюю палату парламента Японии.

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