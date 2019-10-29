Иракская полиция открыла огонь и убила десятки протестующих

До 30 человек могли погибнуть в результате вооруженного разгона полицией сидячей забастовки в иракском город Кербела. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По данным агентства Reuters, как минимум 13 человек погибли и 865 получили ранения. При этом правоохранительные органы пока отрицают факт гибели людей. В ООН заявили о применении слезоточивого газа.

Протесты в Ираке начались 1 октября. Их причиной называют недовольство населения безработицей, коррупцией и плохим качеством работы социальных служб. Премьер-министр Абдул Махди уже пообещал трудоустройство всем, у кого есть образование, а также обязался гарантировать квоту в 50 процентов рабочих мест для местного населения в зарубежных компаниях, работающих по государственному контракту.

В 2016 году мирная демонстрация в Багдаде обернулась штурмом парламента.

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