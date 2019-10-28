Американский союзник задумал променять США на Россию

Президент Ирака Бархам Салех заявил, что больше не уверен, что может рассчитывать на США в качестве союзника и, возможно, готов «перенастроить» отношения с другими странами, включая Иран и Россию. Об этом сообщает Axios.

Отмечается, что Ирак все еще хочет сохранить союзнические отношения с США, однако, по словам лидера этой страны, политика администрации президента США Дональда Трампа делает это сложным делом. «Способность Соединенных Штатов удерживать свои позиции ставится под сомнение очень и очень серьезно. И союзники Соединенных Штатов беспокоятся о надежности США», — подчеркнул курдский президент Ирака. При этом, когда Салеха спросили, может ли уход США с Ближнего Востока привести к движению в сторону России и Ирана, он не исключил этого.

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Ранее Турция с 9 по 22 октября проводила военную операцию «Источник мира» в Сирии. Ее целью значилась борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и ИГ. США отказались поддерживать курдов и объявили о выводе войск с севера Сирии. Решение американского президента Дональда Трампа курды, пользовавшиеся ранее поддержкой Вашингтона, сочли «ударом ножом в спину» и забросали покидавшие Сирию военные автомобили картошкой и помидорами.

Бархам Салех стал президентом Ирака 2 октября 2018 года. Ранее он занимал должность заместителя премьер-министра Ирака, а также был главой правительства Иракского Курдистана. В 1979 году Салех был дважды арестован по обвинению в причастности к курдскому национальному движению и подпольной деятельности.

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