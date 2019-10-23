Кремль уличил США в предательстве курдов

США, которые в последние годы были самыми близкими союзниками курдов, бросили их, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в среду, 23 октября.

«По сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками», — сказал Песков.

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По его словам, если курдские формирования с вооружениями не отойдут, они могут попасть «под каток турецкой армии». Так представитель Кремля прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение относительно ухода курдов с территорий, прописанных в договоренностях с Турцией.

Накануне в МИД РФ заявили о прекращении турецкой военной операции «Источник мира» на севере Сирии, которая проводилась с 9 октября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что до 23 октября курдские силы должны отойти за пределы 30-километровой зоны от турецкой границы.

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