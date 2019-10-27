США отказались считать Россию союзником

Соединенные Штаты не считают Россию своим союзником, но в случае с «Исламским государством» (запрещена в России) интересы стран совпали. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу NBC.

В частности, это произошло во время операции по ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади, отметил американский советник. «Когда наши с Россией интересы пересекаются, нет причин не работать с ними», — заявил он. В то же время О'Брайен назвал Россию «серьезной угрозой» для США.

Ранее, 27 октября, президент США Дональд Трамп рассказал, что ликвидацией аль-Багдади занимались силы специальных операций страны. В результате операции, утверждает американский лидер, не пострадал ни один американский военный, были освобождены 11 детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с группировкой.

В российском Минобороны усомнились в ликвидации главаря ИГ и потребовали от США предоставить прямые доказательства пребывания аль-Багдади в Идлибе.

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