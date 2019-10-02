Полиция Багдада открыла огонь по протестующим и ранила 200 человек

Протесты в столице Ирака Багдаде привели к столкновениям с полицией. Силовики открыли огонь и ранили сотни людей, по меньшей мере двое погибли, передает Al-Arabiya.

Данные СМИ разнятся: Reuters сообщает о 5 погибших и 115 подтвержденных раненых. Известно, что сначала правоохранительные органы использовали резиновые пули, слезоточивый газ и предупредительные выстрелы.

Представители госорганов в официальных заявлениях обвиняют демонстрантов в насильственных действиях и говорят о том, что среди пострадавших — 40 полицейских.

Протесты в иракской столице начались 1 октября. Их причиной называют недовольство населения безработицей, коррупцией и плохим качеством работы социальных служб. Премьер-министр Абдул Махди уже пообещал трудоустройство всем, у кого есть образование, а также обязался гарантировать квоту в 50 процентов рабочих мест для местного населения в зарубежных компаниях, работающих по государственному контракту.

В 2016 году мирная демонстрация в Багдаде обернулась штурмом парламента.

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