Десятки мусульман пришли на день траура и умерли

Как минимум 31 человек погиб в иракском Кербеле в результате давки на мероприятии по случаю годовщины гибели Хусейна ибн Али — одного из внуков пророка Мухаммеда. Об этом во вторник, 10 сентября, передает Reuters.

Агентство также сообщает о почти 100 раненых. Предположительно, инцидент произошел из-за обрушения пешеходного моста при большом числе людей. По официальным данным властей, погибшими пока считаются 16 человек.

День Аушура у иракских шиитов известен как день траура. В этот день происходит поминовение шиитских мучеников, прежде всего Хусейна ибн Али. Он был третьим имамом шиитов-имамитов, жил на Ближнем Востоке в середине VII века. Погиб во время сражения близ Кербелы с войском омейядского халифа Язида I. Впоследствии его гробница в Кербеле стала объектом паломничества шиитов, а день гибели Хусейна отмечается как траур в течение 10 дней мухаррама, первого месяца используемого мусульманами лунного календаря.

В июне террорист-смертник напал на мечеть имама Махди в столице Ирака Багдаде.

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