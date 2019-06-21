В Багдаде взорвали мечеть

Террорист-смертник напал на мечеть имама Махди в столице Ирака Багдаде. При взрыве погибли 10 человек, еще 30 ранены, сообщает BaghdadToday со ссылкой на источники.

Предполагается, что нападавший привел взрывное устройство в действие при входе в мечеть. Службы безопасности оцепили место происшествия.

В марте произошло нападение на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч. Были задержаны несколько подозреваемых, однако обвинение предъявили только австралийцу Брентону Тарранту. Он транслировал происходящее в интернете и за день до трагедии опубликовал 37-страничный манифест под названием «Великая замена».

Позднее Таррант рассказал, что на преступление его вдохновили теракты в Европе. При этом он отказался признать вину.

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