Машины «богатых иранских детей» во время траура попали на видео

Видео: @BabakTaghvaee / Twitter

Жители Ирана начали отмечать траур по случаю годовщины гибели Хусейна ибн Али — одного из внуков пророка Мухаммеда. Видео с улиц крупного иранского города Тебриз опубликовал в Twitter аналитик с Мальты Бабак Тагвей.

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«Богатые дети и члены семей исламского режима выставляют напоказ свои американские маслкары», — написал он.

На кадрах запечатлены несколько таких машин, в частности, одна из версий Ford Mustang Shelby. Стоимость такой машины в варианте GT350 выпуска 2019 года составляет около 60 тысяч долларов, писал американский журнал Car and Driver.

Хусейн ибн Али — третий имам шиитов-имамитов, жил на Ближнем Востоке в середине VII века. Погиб во время сражения близ Кербелы с войском омейядского халифа Язида I. Впоследствии его гробница в Кербеле стала объектом паломничества шиитов, а день гибели Хусейна отмечается как траур в течение 10 дней мухаррама, первого месяца используемого мусульманами лунного календаря.

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