Трамп запретил Nike давать иранцам бутсы для ЧМ

Американская компания Nike не будет снабжать бутсами сборную Ирана на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает CNBC.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести санкции в отношении Ирана, в связи с чем фирма Nike получила распоряжение отказать национальной команде в предоставлении спортивной обуви.

Некоммерческая организация National Iranian American Council, представляющая интересы ирано-американского сообщества, осудила решение бренда. На платформе Change.org по этому поводу появилась петиция, которую на момент публикации подписали 264 человека.

Представители Nike пока не прокомментировали ситуацию.

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В начале мая Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном. Он пообещал ввести самый высокий уровень санкций в отношении Исламской Республики. Ограничительные меры коснутся энергетического, нефтехимического и финансового сектора страны.

Американский президент пригрозил, что страны, которые продолжат сотрудничество с Ираном в обход американских санкций, столкнутся с «тяжелыми последствиями».

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